Sport : Ali Bongo Ondimba favorable à la reprise du "Marathon du Gabon"

Cela à la faveur de deux audiences accordées tour à tour à la Première ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, et au directeur général de la société Everest media, Sébastien Bottari.

Les audiences du numéro un gabonais ont essentiellement tourné hier autour de la santé et du sport. En effet, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a, tour à tour, reçu la Première ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, et le directeur général de la société Everest media, Sébastien Bottari. L'entretien avec la cheffe du gouvernement s'inscrivait dans le cadre du suivi et du contrôle de l'action gouvernementale. Et parmi les points évoqués on note la présentation de la stratégie mise en place par le ministère de la Santé en vue d'implémenter et de déployer la vaccination de proximité contre la Covid-19. Cela, suite à la levée des mesures restrictives relatives à la lutte contre ladite pandémie ; et surtout au regard de la recrudescence des contaminations dans plusieurs pays. Le président de la République a donc instruit le gouvernement à faire preuve de vigilance et accentuer la vaccination considérée comme le seul moyen de protection le plus sûr.

En deuxième heure, il a été question de la reprise des activités sportives suspendues depuis deux ans pour cause de lutte contre le coronavirus. À ce niveau, l'accent a été mis sur le "10 km de Port-Gentil et Franceville", tout comme le "Marathon du Gabon". Ali Bongo Ondimba et son hôte Sébastien Bottari ont exprimé leur volonté quant à la reprise desdites activités… À cet effet, le président de la République a recommandé le redémarrage de ces événements sportifs, à savoir le "10 km de POG", le "10 km de Masuku", et le "Marathon du Gabon", respectivement le 25 juin, le 28 août et le 27 novembre prochains.