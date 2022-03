Parc du Mont de Cristal  : l'ANPN offre une clôture de 130 ha aux populations

Établies à une centaine de kilomètres de la ville de Kango, les populations du village d’Andock-Foula ont désormais de quoi faire face à l’invasion des éléphants dans leurs plantations. Le week-end écoulé, à l’occasion d’une mission spéciale, le secrétaire exécutif de l’ANPN, Christian Tchemambela, a procédé à la remise officielle de cet ouvrage aux populations par l’entremise du préfet et du président du Conseil départemental du Komo-Kango. Longue de 5 km et s'étendant sur une superficie de 130 ha, la clôture, qui peut accueillir plus de 20 familles d’exploitants agricoles sur un cycle rotatif de dix ans, est un rempart nécessaire contre l’invasion des éléphants dans le périmètre des villageois.

Sa construction a été subventionnée par Asonha Energie. C’est l’ONG Space For Giants, qui s’est chargée de formaliser ce projet en un outil de lutte contre les ravages des éléphants. "Cette solution permet d’atténuer les souffrances de nos compatriotes face aux dévastations des plantations par les éléphants et aujourd’hui nous assistons à la remise officielle de la clôture électrique dans le village d’Andock-Foula ", a indiqué Christian Tchemambela.

Cette clôture est la deuxième dans la province de l’Estuaire, après celle construite à la Remboue. D’autres clôtures sont prévues en fonction des financements disponibles.

JM

Libreville/Gabon