Camp-de-Boy : un homme poignarde son ex-copine

Les habitants du Camp-de-Boy, un quartier du premier arrondissement de Libreville, ont connu une matinée assez effroyable. Et pour cause. Un homme a planté un couteau, à la hauteur du dos, à une jeune dame présentée comme son ex-copine. Les riverains se sont promptement mobilisés autour de la victime, qui était manifestement entre la vie et la mort. D'autant que les secouristes qui étaient en train de l'acheminer vers une structure hospitalière, craignaient fortement que la lame de l'arme blanche n'ait atteint le cœur. L'auteur de l'acte horrible a, quant à lui, été neutralisé par des Officiers de police judiciare (OPJ).

Nous y reviendrons.