Sénat de la Transition : mission d'informations de Paulette Missambo dans l'Ogooué-Lolo

La présidente du Sénat de la Transition, Paulette Missambo, à la tête d'une forte délégation, s'est rendue dans la province de l'Ogooué-Lolo dans le cadre d'une mission d'information qui l'a conduite à Koula-Moutou et Lastoursville, son fief politique dans la province de l'Ogooué-Lolo.

Dans ces deux localités, la présidente de la Chambre haute a eu l'occasion d'échanger notamment avec les autorités administratives et militaires, les notables, les femmes, les collectifs des jeunes et artistes, les opérateurs économiques, les représentants des confessions religieuses et ceux des partis politiques.

Si les questions de développement structurel liées en l'occurrence à la route, aux infrastructures de base, à l'éducation, à la vie chère, au financement à d'auto emploi, etc., ont constitué les principaux points évoqués par les différents intervenants, celles liées aux préparatifs de l'arrivée en terre logovéenne du président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, ont également occupé une place importante au cours de ces échanges.

Aussi bien à Koula-Moutou qu'à Lastoursville, Paulette Missambo s'est voulue rassurante face à ses hôtes. Rappelant par ailleurs les efforts déjà entrepris par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) en six mois.

Des efforts qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Réagissant à la question de l'organisation de la visite du chef de l'État dans Ogooué-Lolo, la présidente du Sénat a sensibilisé les uns et les autres quant à l'importance de cette visite, la première du genre depuis l'arrivée du CTRI au pouvoir, le 30 août 2023. Non sans appeler à la mobilisation générale.

Serge Alexis MOUSSADJI

Libreville/Gabon