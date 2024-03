Le CESE pour l'achèvement des programmes relatifs à la transition énergétique

Implémenter sur le territoire national, la stratégie de transition énergétique de l'Union des Conseils économiques, sociaux, et institutions similaires de la Francophonie (UCESIF). Tel est le plaidoyer formulé par Séraphin Moundounga, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) à la récente clôture de la première session ordinaire de l'année en cours.

Dans son discours circonstanciel, ce dernier a mis un accent particulier sur le secteur énergétique, notamment l'achèvement des programmes relatifs aux centrales hydroélectriques de Kinguelé-Aval et Ngoulmendim.

Inspiré en cela par sa dernière participation aux travaux de l'UCESIF, à Paris (France), ayant eu pour thème : "La Francophonie contemporaine à la croisée des défis économiques, numériques et énergétiques : Quels futurs enjeux privilégier ? ". Occasion pour le patron du CESE d'indiquer au gouvernement la marche à suivre en matière de transition énergétique.

Pour lui, l'offre d'électricité abondante, propre, durable et moins chère passe par la "valorisation du potentiel naturel en hydroélectricité au Gabon" ainsi que la garantie de la souveraineté énergétique du pays. Des projets, à l'en croire, dont la mise en œuvre est un impératif voire une urgence.

Pour y parvenir : "la planification devrait se faire, sous forme de chronogramme accessible à tous et intégrant les programmes d'urgence de réhabilitation et de renforcement des outils de production et des infrastruc- tures de transport et distribution d'électricité et d'eau", soutient-il.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon