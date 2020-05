PDG et PCC : partenaires dans la lutte contre le Covid-19

Le secrétaire général du Parti démocratique gabonais (PDG), Éric Dodo Bounguendza, a ouvert hier, à Libreville, concomitamment avec le ministre assistant du Département international du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), Li Mingxiang, à Beijing, un séminaire par visioconférence axé autour du thème "leadership du parti au pouvoir en temps épidémique".

Cette rencontre d'échanges, qui s'inscrit parfaitement dans la droite ligne de la vision du dirigeant gabonais, Ali Bongo Ondimba, et celle de son homologue chinois, Xi Jinping, ne vise rien de moins qu'à faire bénéficier la partie gabonaise, au travers d'exposés riches et pertinents, de l'expérience et de l'expertise chinoises en matière de lutte contre le Covid-19. Une pandémie dont la Chine est parvenue à venir à bout, au prix d'une stratégie rigoureuse et efficace.

C'est dire l'importance et les enjeux de ce séminaire, tant il devrait permettre au PDG d'élaborer un rapport à l'attention du "Distingué camarade président", Ali Bongo Ondimba, et au gouvernement, en vue d'enrichir la stratégie nationale de riposte contre le Covid-19. Tout en bonifiant ses actions, en complément de celles mises en œuvre par les pouvoirs publics afin de soulager, autant que possible, les populations en cette période de crise sanitaire.

Au demeurant, ce "rendez-vous du donner et du recevoir", symbole de l'excellence des relations séculaires entre les deux formations politiques, devrait en outre renforcer et affiner le leadership du PDG dans son combat contre le coronavirus, en soutien du gouvernement.



