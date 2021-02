Nations Unies : : le Gabon déterminé à faire respecter les droits de l'Homme

ERLYNE Antonella Ndembet-Damas, ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits de l'Homme, a participé, hier par visioconférence, au segment de haut niveau de la 46e session ordinaire du Conseil de droits de l'Homme se tenant au Palais des Nations de Genève, en Suisse.

Occasion pour le membre du gouvernement de réaffirmer l'engagement des autorités gabonaises "à garantir de manière effective les droits de l'Homme et les libertés fondamentales". Lequel engagement, selon la "patronne de la justice gabonaise", se traduit par "les multiples efforts et différentes mesures adoptées au niveau national en vue de rendre effective la jouissance de ces droits par l'ensemble des concitoyens".

Ces assises ont également permis à la ministre de partager l'expérience du Gabon en matière de gestion de la délinquance juvénile. "Le renforcement du dispositif de prise en charge des mineurs en conflit avec la loi, avec la création notamment d'un centre d'examen au sein de la prison centrale de Libreville leur permettant de préparer les diplômes nationaux de fin de cycles primaire et secondaire et la mise en place de programmes de réinsertion des jeunes en fin de peine avec la création d'un centre multimédia et la réhabilitation de divers ateliers d'apprentissage des métiers avec la collaboration de certains partenaires onusiens comme l'Unicef et l'Unesco", a-t-elle indiqué.