Coulisses des artistes : le Gabon futuriste pensé par Nervakez Motion

"GABONESE". C'est la prochaine exposition de Jonathan-Wesley Ndoume-Endamne dit "Nervakez". Le patron du studio Nervakez Motion installé à Paris, en France, entend vendre l'art local par le biais d'une vitrine qu'il a lui-même conçue. Ce passionné de graphisme, qui se considère comme un afrofuturiste, proposera lors de cette exposition, un Gabon des prochaines années représenté, sorti de sa touche graphique créative, provenant du fond de son imagination débordante.

Du haut de ses 27 ans, il entend présenter son pays autrement et rompre avec le visage traditionnel que lui confèrent les autres artistes. Cette vision, diamétralement opposée à la photo et au graphisme, l'a conduit au sommet du continent par le biais de "We are Africa", un concept largement repris dans plusieurs pays du continent. Un concept qui intègre parfaitement sa marque de fabrique : l’afrofuturisme.