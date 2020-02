Mairie de Malinga : "L'heure désormais au travail"

Pascal Youbi Batsouaka a été installé, lundi passé, par le gouverneur de la province de la Ngounié, Benjamin Banguebe Mayoubi.

Le lundi 10 février 2020 restera probablement à jamais gravé dans les mémoires des populations du chef-lieu du département de la Louetsi-Bibaka dans le sud de la province de la Ngounié. Et pour cause. Cette date marque, en effet, l'installation du nouvel édile de la ville, Pascal Youbi Batsouaka, et de ses deux adjoints, par le gouverneur Benjamin Banguebe Mayoubi. Une équipe municipale issue du parti Les Démocrates (LD) de Guy Nzouba Ndama.

C'est l'épilogue d'un long feuilleton politico-judiciaire qui aura tenu en haleine les habitants de cette contrée pendant plus de deux ans ! Au-delà des remerciements des élus sortants et entrants, on retiendra que le nouveau premier magistrat de Malinga a de nombreux défis à relever. Notamment l'embellissement et le développement d'une cité qui accuse un retard considérable dans plusieurs domaines : l'accès à l'eau et à l'électricité, l'absence d'un centre médical moderne pour mettre un terme aux évacuations sanitaires à outrance vers le Congo voisin et l'hôpital de Bongolo dans le département de la Louetsi-Wano (Lebamba).

"Tous ces projets sont réalisables", a indiqué Pascal Youbi Batsouaka, avec l'aide de sa tutelle et surtout du gouvernement à travers la matérialisation du Fonds d'investissement départemental (Fid) initié par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, pour impulser le développement de l'arrière-pays.



E.L



