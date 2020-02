AWLN : Bientôt l'ouverture de l'antenne gabonaise

Awa Ndiaye Seck a rencontré le Premier ministre hier, à l'immeuble du 2-Décembre. Introduite par la ministre en charge de la Promotion et de l'Intégration de la femme au développement, Prisca Koho Nlend, elle a évoqué avec son hôte l'ouverture prochaine de l'antenne dudit réseau au Gabon.

Il s'est agi pour la diplomate de présenter ledit projet à Julien Nkoghe Bekale, et de solliciter son appui et celui du gouvernement pour sa mise en œuvre effective au profit des femmes gabonaises. Après avoir été édifié sur les enjeux et le bénéfice à tirer de la présence de ce réseau au Gabon, le chef du gouvernement a dit être sensible à cette question.