Mairie de Libreville : La démission d’Eugène Mba actée

Eugène Mba, a officiellement démissionné de ses fonctions aujourd'hui jeudi devant le conseil municipal réuni en session extraordinaire. Si son départ était annoncé dans les couloirs de l'hôtel de ville il y a quelques semaines, aujourd’hui, il a formalisé son départ comme maire centrale de la commune de Libreville, mais aussi comme président du conseil municipal de ladite commune. Cette décision, « est motivée par le légitime soucis préserver la sérénité au sein de notre institution et de maintenir la cohésion et la bonne entente au sein de ma famille politique » a t-il justifié. Après seulement 5 mois en fonction et ce malgré avoir été élu le 29 décembre dernier avec 98,73% des voix du conseil Eugène Mba, restera encore en place jusqu’à l’élection d’un nouveau maire conformément aux dispositions de l’article 95 de la loi sur la décentralisation.