Diplomatie : le Gabon réaffirme son soutien au Maroc

LE ministre des Affaires étrangères, Régis Onanga Ndiaye, a récemment pris part à la conférence ministérielle de haut niveau sur les pays à revenu intermédiaire. Ce rendez-vous, qui s’est déroulé à Rabat au Maroc, a vu la participation de 32 pays, dont de nombreux représentés au niveau ministériel, et de 23 agences de développement des Nations unies et autres institutions internationales et régionales.

Placé sous le thème "Solution aux défis du développement des pays à revenu intermédiaire dans un monde en mutation", ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre de la présidence du Royaume du Maroc du Groupe des Amis des pays à revenu intermédiaire dans le cadre des Nations unies, qu'il assure depuis 2023, et dans la continuité de son plaidoyer en faveur des intérêts des pays en développement sous la clairvoyance de Sa Majesté le roi Mohammed VI, en faveur d’un multilatérisme agissant et solidaire. En marge de ce sommet, le membre du gouvernement de la Transition a réaffirmé le soutien du Gabon envers le Royaume du Maroc.

"Je tiens à réaffirmer que le Maroc reste un partenaire privilégié du Gabon, et dans ce cadre le Royaume du Maroc bénéficiera toujours du soutien inconditionnel et constant de mon pays sur la question de la marocanité du Sahara", a souligné Onanga Ndiaye, dans une déclaration à la presse à l'issue de son entretien avec son homologue marocain, Nasser Bourita. Concernant la Transition en cours au Gabon, Onanga Ndiaye a rassuré son hôte que cette dernière se déroule dans les meilleures conditions. "Je tiens à remercier le Royaume du Maroc pour le soutien et l'accompagnement qu'il offre au Gabon, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, étant donné que le Maroc est à la tête du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, où se discute la question du Gabon", a-t-il déclaré.

De plus, après une visite des locaux abritant l’ambassade du Gabon au Maroc et constatant les dégâts, le ministre Onanga Ndiaye a "fermement condamné les violentes manifestations et attaques sauvages contre les locaux de l’ambassade et contre les forces de police marocaines consécutives aux dernières élections d’août 2023 (...)".

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon