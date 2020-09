CESE : repenser la politique agricole du Gabon

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a ouvert, hier, les travaux de sa 2e session ordinaire, sous la houlette de son président, René Ndemezo'Obiang. Les conseillers membres auront pour thème de réflexion : ''Comment concilier les impératifs de sécurité alimentaire et de sécurité sanitaire face à la pandémie de la Covid-19 ?''

De fait, durant trois semaines, le CESE s'interrogera sur la nécessité de repenser la politique agricole du Gabon. En clair, les conseillers examineront, entre autres, comment asseoir une politique agricole efficace en cette période de crise sanitaire. De même, comment concilier les urgences sanitaires et les besoins nutritionnels des populations ? Comment assurer la sécurité alimentaire du pays ? Et comment réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur ?

Au regard de toutes ces interrogations, René Ndemezo'Obiang a invité ses collègues à se pencher sur ''cette question qui touche la santé et les conditions de vie de nos populations. Je vous exhorte à faire montre d'une réflexion profonde pour la formulation d'avis pertinents et robustes, susceptibles de répondre de façon concrète à cette problématique''.

De même, tout en saluant les efforts consentis par le gouvernement et le Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus, le président du CESE a invité les dirigeants à ''poursuivre inlassablement les efforts entrepris et à rechercher de nouvelles pistes à mettre en œuvre pour relancer l'économie et répondre aux attentes manifestes des populations''.