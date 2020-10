Cémac : Ali Bongo Ondimba pour la poursuite des réformes

Le chef de l'État s'est également satisfait des efforts accomplis par la Commission de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale (Cémac) et la Banque des États de l'Afrique centrale (BEEAC). Deux institutions dont il a reçu les responsables hier.

La situation économique et monétaire de la sous-région était en bonne place des activités présidentielles, hier. Cela à en juger par les échanges que le chef de l'État a eus avec les responsables de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEEAC), et de ceux de la Commission de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale (Cémac).

En effet, le gouverneur de la BEEAC, Abbas Mahamat Tolli, et son secrétaire général, Désiré Guedon, ont été reçus au palais de la présidence de la République. Tout comme le président de la Commission Cémac, Daniel Ona Ondo. Les dirigeants de la BEEAC ont présenté au numéro un gabonais la situation actualisée des principaux agrégats macroéconomiques dans la sous-région. De même que les niveaux de croissance, plutôt appréciables, du Gabon ; les réserves de change, la stabilité monétaire et du système bancaire…

Avec Daniel Ona Ondo, il a été question pour lui de faire le compte rendu des dispositions et autres réformes prises par la Cémac pour faire face aux chocs économique et sanitaire dans la sous-région. Occasion également pour Ali Bongo Ondimba et son hôte d'aborder le point relatif à l'organisation d'une table ronde, du 16 au 19 novembre prochain. Des assises qui permettront de statuer sur le plan de relance de l'économie dans la zone Cémac.



ONDOUBA'NTSIBAH



