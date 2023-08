Campagne électorale 2023 : toujours pas d’engouement dans l’Ogooué-Maritime

Malgré les descentes deux de candidats à l’élection présidentielle dans la cité pétrolière à savoir Ali Bongo Ondimba et Pierre-Claver Maganga Moussavou (respectivement président de la République sortant, non moins candidat à sa propre succession sous la bannière du Parti démocratique gabonais [PDG] et porte étendard du Parti social-démocrate [PSD]), la capitale économique n’enregistre pas de véritable engouement. C’est dire que la « fièvre électorale » n’a pas encore gagné le cœur des résidents de la capitale économique du Gabon.

Alors que l’on s’attendait à ce que le passage du candidat du parti au pouvoir donne un coup de fouet à la propagande électorale de ses poulains dans l’Ogooué-maritime, il n’en ait rien. Outre les affiches placardées çà et là dans la commune de Port-Gentil, du branding de certains véhicules et les militants arborant les couleurs du « parti de masse » rien ne laisse transparaître l’ambiance habituelle des précédentes campagnes électorales. Un fait à mettre à l’actif des orientations des « éminces grises de Louis ». En effet, le « rouleau compresseur » a décidé les actions de proximité (Ndlr : causeries ciblées destinées aux militants et autres électeurs inscrits sur les listes électorales et porte-à-porte). Une stratégie également partagée par les acteurs politiques de l’opposition. En dehors de quelques causeries éparses, rien de bien croustillant à se mettre sous la dent.

Au moment où nous mettons sous presse, les affiches du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) et l’Union nationale (UN), pour ne citer que ces chapelles ne figurent nulle part. Espérons qu’avec l’arrivée d’Alexandre Barro Chambrier, le 22 août prochain, la donne s’inversera. Lorsque lesdites figurent dans les artères, leurs formats (A4 et A3) sont tellement petits qu’ils sont noyés par les panneaux sur lesquels prône en maître le candidat de l’élection présidentielle à sa propre succession. De l’avis de plusieurs militants et autres sympathisants, l’absence du nerf de la guerre justifie cette campagne électorale des plus timides.

Yannick Franz IGOHO

Port-Gentil/Gabon