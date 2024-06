1re Conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement : Oligui Nguema invité à Brazzaville

Le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est entretenu hier, au palais de la présidence de la République, avec la ministre congolaise de l'Économie forestière, Rosalie Mondo. Cette dernière lui a remis une invitation de son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, à prendre part à la 1re Conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement (CIAR) qui se tiendra, du 2 au 5 juillet prochain, à Brazzaville.

Toute chose qui témoigne de la reconnaissance de son engagement et du leadership de notre pays en matière de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique.

S'inscrivant dans le cadre de la célébration de la Décennie africaine et mondiale du reboisement, la rencontre prévue dans la capitale congolaise vise, entre autres, à adopter une stratégie africaine d'afforestation, de reboisement et à faire le point sur les progrès réalisés dans ces domaines sur le continent.

Autant d'objectifs qui traduisent l'urgence pour les Nations africaines de définir des synergies et de mutualiser leurs moyens afin de faire face, du mieux possible, aux défis liés au changement climatique.

Dans cette optique, le président de la République a indiqué à son hôte la nécessité pour le Gabon et le Congo d'élaborer des stratégies communes en vue de trouver des solutions innovantes, efficaces au conflit homme-éléphant et une gestion plus efficiente de leurs bassins forestiers.

L'émissaire du numéro un congolais s'est félicitée du dynamisme et de la solidité de l'axe Libreville-Brazzaville.

J.K.M

Libreville/Gabon