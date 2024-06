Franceville : Les auxiliaires de commandement à l’école des soins de santé primaire

Franceville, chef-lieu du Haut-Ogooué a abrité du 06 au 08 juin 2024, l’atelier d’élaboration du plan opérationnel qui implique le département sanitaire de la Passa, dans le but de renforcer les soins de santé primaire, dans cette partie. Lequel atelier est organisé par le ministère de santé avec l’appui de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans le but de renforcer les capacités des participants dans la connaissance des problèmes de santé. Les travaux y relatifs mis en œuvre par les experts de l’OMS, en l’occurrence Dr Olga Agbodjan-Prince et Dr Maurel Noudo Hounsi, ont été ouverts jeudi 06 juin par le gouverneur de la province, Jacques Denis Tsanga, à l’hôtel de ville de Franceville, lieu qui a abrité les travaux durant trois jours.

La journée d’ouverture a été marquée par la présentation du directeur régional de santé sud-est (DRS), Iris Kevin Ivala, sur les organes de gestions d’un département sanitaire. Les soins de santé primaire ont également été présentés aux participants, composés essentiellement des chefs de quartiers, chefs de villages et de quelques personnels de commandement.

« Les soins de santé primaires sont des soins essentiels qui doivent être accessibles à tous, avec la pleine participation des bénéficiaires », a précisé Marie Solange Bitoughi, chef de la base d’épidémiologie. Au cours des travaux, les problèmes les plus récurrents au sein des communautés ont été identifiés et listés. Il s’agit notamment du paludisme, des décès maternels, des problèmes de vaccination, des maladies cardiovasculaires, de la tuberculose, et bien d’autres.

« Les participants ont ensemble identifié les problèmes prioritaires du département, qu’ils ont analysé, donné les causes et les solutions qui nous permettront de mettre des actions appropriées dans le plan du département », a signifié Dr Olga. Le but de l’exercice est de planifier des actions concrètes pour renforcer les soins de santé primaire essentiels, qui répondent à leurs besoins et qui sont fournis aussi bien dans les formations sanitaires de premier niveau que dans la communauté.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon