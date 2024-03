Compagnie nationale aérienne : les internautes saluent la démarche

Suite à la visite par le ministre de l'Économie et des Participations, Mays Mouissi, du bâtiment abritant autrefois le siège d'Air Gabon et susceptible de l'être à Fly Air Gabon Holding (FLAGH), les internautes ont accueilli favorablement la démarche de concrétisation des projets annoncée par le CTRI et le gouvernement.

Et dire que ces mêmes internautes se moquaient de cette missive anonyme en estimant que le projet d'une compagnie aérienne est le vol d'une idée de deux compatriotes dont l'un vit aux États-Unis.

Ainsi face aux rumeurs de vol de projet évoquées par certains, un internaute souligne avec pertinence l'absurdité de la situation en demandant : "Depuis quand vole-t-on un projet ?" Il rappelle également que rien n'empêche les entrepreneurs concernés de fonder leurs propres entreprises au Gabon, puisqu'ils l'ont fait aux États-Unis et à Sao-Tomé.

Ce mouvement vers la concrétisation des projets gouvernementaux est perçu comme une réponse tangible au Dialogue national du mois prochain, offrant aux citoyens de faire le Saint Thomas en touchant du doigt des choses palpables, à côté des discours grandiloquents et creux délivrés au peuple.

Cette approche pragmatique est saluée par de nombreux Gabonais, las du "blablabla souvent peu fécond" qui caractérise trop souvent les grands-messes sociopolitiques depuis 1990. Avec un brin d'humour, des internautes encouragent les détracteurs à apporter leurs CV à qui de droit afin de mettre leurs compétences au service du pays plutôt que de critiquer depuis leur clavier.

Landry Boloubou, un cybernaute, ironise même sur les critiques envers le gouvernement, en suggérant, avec éclats de rire, aux détracteurs de présenter leurs CV pour être recrutés au sein de la Holding et de la compagnie nationale aérienne.

Innocent M'BADOUMA

Libreville/Gabon