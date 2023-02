Tech 241 sur les fonts baptismaux

Le 1er syndicat des entreprises technologiques du Gabon (Tech 241) a organisé sa 1ère sortie officielle, le 22 février dernier, à Libreville. Rassemblant une cinquantaine d’entreprises spécialisées dans la tech, les services numériques ou des experts du numérique, le syndicat Tech 241 a pour objectif principal de contribuer à faire du Gabon un pôle d’excellence en matière de numérique et de transformation digitale des marchés d’ici 2030.

Dans un contexte favorable à l’essor d’une économie numérique gabonaise dynamique, les principales missions du syndicat Tech 241 s’articule autour des actions suivantes : Défendre les intérêts des entreprises et des professionnels du numérique auprès des instances locales et internationales ; Promouvoir les meilleurs standards en matière de numérique et de technologie ;Produire et valoriser des statistiques visant à améliorer la connaissance du secteur ; et contribuer à la formation continue et aux échanges professionnels entre les acteurs du secteur.

« Nous sommes convaincus que cette plateforme inédite nous permettra de valoriser les compétences et les savoir-faire de tous les acteurs de la tech, d’accéder ensemble à un réseau de partenaires techniques et financiers, de développer des synergies et de contribuer à la mise en place d’un cadre favorable à l’éclosion de champions de l’économie numérique », a indiqué le président du syndicat Tech 241, Loïc Kapitho.

GRM

Libreville/Gabon