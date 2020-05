Relance de l’économie : les propositions de la CPG

Le Gabon, comme la plupart des pays d’Afrique, subit de plein fouet cette crise qui a fini par interpeller la Confédération patronale gabonaise (CPG), au point de proposer des pistes pour relancer l’économie nationale. Selon les patrons gabonais, la première mesure à prendre est inéluctablement la réduction du train de vie de l’État et l’optimisation de son action.

Cette mesure préconise la rationalisation de la masse salariale, la consolidation des projets structurants financés par les bailleurs internationaux, la priorisation et la réduction des dépenses publiques. Mais également l’optimisation des dépenses sociales, à travers la mise en œuvre des réformes de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) et de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) proposées par la CPG, lors de la présentation des vœux au chef de l’État, en janvier dernier.