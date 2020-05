Flambée des prix en temps de Covid-19 : la DGCC impuissante

En dépit des assurances des pouvoirs publics sur la disponibilité des produits de consommation courante en ce temps de pandémie, une flambée inexplicable des prix gagne le pays tout entier, entretenue aussi bien par les grossistes que par les détaillants. Le tout, au nez et à la barbe de la direction générale de la concurrence et de la consommation.

La menace d’une brutale flambée des prix que tout le monde redoutait au début de l’actuelle crise sanitaire semble commencer à prendre forme à Libreville et à l’intérieur du pays. En l’absence de tout contrôle strict, la pandémie est devenue un terreau fertile où tous les commerçants (grossistes comme détaillants) font de la surenchère sur quasiment l’ensemble des produits de première nécessité ou pas, sous prétexte de pénuries ou de difficultés d’approvisionnement. Le tout, au nez et à la barbe de la direction générale de la concurrence et de la consommation, et au grand dam des populations, impuissantes face à ce nouveau diktat du marché.

Résultat : tomates, oignons, piment, pomme de terres, packs d’eau… et même les cigarettes ont augmenté de 30, voire 50 %, aussi bien dans les superettes que dans les grandes surfaces commerciales.

La direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC) avait pourtant multiplié les descentes sur le terrain dès la mise en œuvre des mesures barrières, dont le confinement de la population du Grand Libreville, pour éviter une montée des prix. Aujourd’hui, cette action montre toutes ses limites.

Georges-Maixent NTOUTOUME-NDONG



