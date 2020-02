Projet : La BEI veut investir au Gabon

En mission de prospection à Libreville du 10 au 14 février, le chef de la représentation régionale de la Banque européenne d’investissement (BEI), Nikolaos Milianitis, a énuméré un certain nombre de projets structurants dans des secteurs prioritaires.

La BEI souhaite investir au Gabon dans les projets et les secteurs prioritaires pour l’emploi, la croissance inclusive, le développement durable et la compétitivité. La ministre en charge de la Promotion des Investissements, Carmen Ndaot, a eu, mardi dernier dans les locaux de l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI), une importante séance de travail avec Nikolaos Milianitis, chef de la représentation régionale de la BEI, en mission de prospection à Libreville, du 10 au 14 février 2020. Une mission qui s’inscrit dans la ferme volonté de cette institution bancaire de développer un partenariat multiforme avec le Gabon dans les domaines sociaux et économiques.

À l’occasion de cette rencontre, la ministre Carmen Ndaot a loué le dialogue politique renoué entre le Gabon et l’Union européenne grâce à l’impulsion du président de la République, avant de passer en revue les opportunités d’investissement et les divers projets inscrits dans le Programme d’actions prioritaires du gouvernement (PAPG).

Les secteurs privilégiés par l’État gabonais sont ceux susceptibles d’avoir un impact immédiat et visible sur le quotidien des populations. À savoir : l’environnement, les infrastructures routières et ferroviaires et le développement urbain.



Georges-Maixent NTOUTOUME-NDONG



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie