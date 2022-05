PNUD : 23 500 000 FCFA pour chaque lauréat du concours innovation

Depuis vendredi dernier, les résultats du concours d'innovation organisé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) sont connus. Sur plus de 150 projets reçus, 9 jeunes entreprises ont été primées. Les gagnants recevront chacun un appui financier du PNUD allant jusqu'à 23 500 000 FCFA. Un sérieux coup de pouce qui devrait permettre à ces jeunes entrepreneurs gabonais de développer très vite leur activité.

La remise des attestations s'est déroulée en présence du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Charles Mve Ella, et celui du Commerce et des PME, Yves Fernand Manfoumbi. Les différents projets sélectionnés varient entre l'élevage, la nutrition infantile, la protection de l'environnement, etc. Ainsi, le public a pu découvrir des techniques agricoles innovantes, l'insertion de nouveaux produits transformés sur le marché, l'utilisation des déchets pour des produits alternatifs (champignons, provende, engrais/pesticides biologiques), des solutions de transport à coûts réduits pour une meilleure connexion du marché…

Parmi les lauréats, 5 femmes vont profiter de cet important accompagnement. Le concours visant à promouvoir le rôle des femmes et des jeunes en tant que porteurs d’idées et de solutions innovantes dans le domaine de l’accès à l’énergie renouvelable et le développement des produits alternatifs, à travers la valorisation des déchets. Bien développés, ces programmes pourraient avoir un impact considérable sur l'économie gabonaise et particulièrement sur le chômage des jeunes.

GM.NTOUTOUME-NDONG

Libreville/Gabon