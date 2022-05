Festival international du livre gabonais et des arts : pari gagné

La 1re édition du Festival international du livre gabonais et des arts (Feliga), qui s'est tenu à Libreville sur les bords du Komo, du 25 au 27 mai 2022, a pris fin vendredi dernier, sur le site du musée national du Gabon sur une note de satisfaction générale. La cérémonie de clôture, riche en couleurs et en sons a été non seulement agrémentée par des récitals poétiques et autres slams mettant en exergue la richesse de l'oralité africaine a pris fin avec la remise de plusieurs prix aux écrivains et acteurs culturels qui se sont distingués par leurs œuvres et leur engagement en faveur du livre et de la culture. Ainsi le prix Feliga d'honneur a-t-il été décerné à l'écrivaine gabonaise de la diaspora, Bessora.

Se félicitant du fait que le pari tenu par l'organisation de cette grand-messe interculturelle ait été une grande réussite, le directeur artistique du Feliga, par ailleurs responsable de l'organisation, Rosny Le sage Souaga, a rappelé que " les prix remis aux écrivains et acteurs culturels de l'espace littéraire gabonais et africain sont là pour rappeler l'urgence de travailler avec dévotion et engagement pour sortir notre littérature de l'enclavement ". Pour sa part, le représentant de la Guinée-Conakry, pays invité d'honneur, le conseiller du ministre de la Culture Anssoumane Condé a indiqué qu'" aujourd'hui une nouvelle corde vient de s'ajouter à l'arc des échanges guinéo-gabonais. Il s'agit des échanges culturels qui se matérialisent à travers le Feliga ". Avant de reconnaître que " ce festival qui est à sa 1re édition est à notre goût une manifestation réussie ". Assurément oui.

La réussite de ce premier rendez-vous du Feliga ayant réuni chez nous des participants d’une dizaine de pays africains et francophones (France et Canada) a été unanimement relevée à la fois par les participants et les observateurs de la vie culturelle gabonaise. Seul regret, l’absence remarquée des ministères de la Culture, de l’Éducation nationale et, même, du Tourisme à cette rencontre ayant tant valorisé la culture gabonaise et la destination Gabon.

Sveltana NTSAME NDONG

Libreville/ Gabon