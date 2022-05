Eau potable : des travaux en cours à Mouila et Ndendé

Plusieurs chantiers de la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) dans la province de la Ngounié ont reçu, mercredi et jeudi derniers, la visite du ministre d'État, en charge de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Alain-Claude Bilie-By-Nze. " Je me suis rendu sur plusieurs sites pour m'assurer de l'avancement des travaux engagés par la SEEG", a expliqué ce dernier. Accompagné par la gouverneure de la province de la Ngounié, Paulette Mengue M'Owono, le ministre en charge de l'Énergie et des Ressources hydrauliques s'est d'abord rendu sur le chantier de construction de la nouvelle usine de traitement d'eau potable sur les bords de la rivière Ngounié.

D'une capacité de 140 m3/h, cette usine permettra d'accroître de manière significative les capacités de production d'eau potable. Ensuite, il s'est rendu sur le chantier de réhabilitation du château d'eau et de pose de 10 km de canalisation devant permettre l'extension du réseau de distribution de la ville de Mouila. Cette mission s'est poursuivie à Ndendé où le Projet d'accès aux services de base en milieu rural et renforcement des capacités (Pasbmir) a été présenté aux autorités administratives de la localité.

Ledit projet va permettre la réhabilitation de la prise d'eau brute et de la station de traitement d'eau, le renforcement et la réalisation des extensions du réseau de distribution et des travaux d'assainissement. Les installations des chantiers ayant été faites, les travaux vont rapidement débuter pour s'achever en novembre 2022.

Outre ces chantiers, le ministre a annoncé l'ouverture d'une agence commerciale SEEG dans le chef-lieu du département de la Dola. En réponse aux doléances des populations.

GM.NTOUTOUME

Libreville/Gabon