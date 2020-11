PME : Cofina décaisse 250 millions pour StartX 241 d’Ogooué Labs

En principe, cet accord est un appui financier pour le programme d’accélération "StartX 241" qui se déroule chez l’incubateur Ogooué Labs. "La transformation digitale de notre économie ne pourra se faire sans les TPE et les PME de l’économie réelle. Elles doivent impérativement être conseillées et accompagnées dans leur transition digitale", a indiqué Sylvère Boussamba, fondateur d’Ogooué Labs.

Prévu pour démarrer en décembre prochain au Gabon, ce programme ambitionne de créer 10 startups tech, former et recruter 20 entrepreneurs gabonais au management de start-up et employer près de 40 jeunes gabonais au sein de ces entreprises. Bien sûr, les commerçants et artisans pourront aussi bénéficier de ce financement, à condition d’avoir un accompagnement de l’Ecole241.