Défense et Intérieur : du matériel opérationnel pour les hommes de terrain

Un matériel opérationnel constitué de 250 lits picots, 250 tentes moustiquaires et 250 ponchos cam ares (imperméables) a été remis aux premiers responsables de chaque corps de défense et de sécurité par le ministre d'État à l'Intérieur, Lambert-Noël Matha, et son collègue de la Défense nationale, Michaël Moussa-Adamo, mercredi dernier à la Base aérienne 01 de Libreville.

En effet, suite aux instructions du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui veut voir améliorées les conditions de travail des personnels de Défense et de Sécurité, en service aux différents checkpoints depuis l'apparition du Covid-19 dans notre pays, il y a 9 mois, les ministres en charge de ces questions ont pris attache avec un fournisseur local, Larry Business Group Security. Une jeune entreprise gabonaise dirigée par Oswald Engone Efoue, et spécialisée dans la fourniture des équipements de protection individuelle et de matériel militaire, qui a rendu possible cette volonté du chef de l'État.

A cette occasion, le ministre de la Défense nationale a indiqué que "cette dotation, qui n'est que dans sa première phase, obéit aux instructions fermes du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui a demandé de privilégier nos hommes qui sont sur les checkpoints dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et qui font la force de nos Forces de sécurité et de défense depuis 9 mois. L'objectif de ce premier lot est de les aider à travailler dans de meilleures conditions. Et, à terme, nous allons équiper toutes nos Forces de défense et de sécurité, pour qu'elles puissent travailler dans des conditions idoines, afin d'accomplir les missions qui leur ont été confiées".



F. M. MOMBO



