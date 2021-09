Okondja-Tébé : la satisfaction de Bounda Balonzi

LES travaux en cours d'exécution sur Okondja-Tébé sont les rares à donner satisfaction au ministre Léon Armel Bounda Balonzi, en mission d'inspection sur cet axe qui relie les provinces du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Ivindo. Confiés à la PME gabonaise MN-Industries, dans le cadre du programme d'urgence d'entretien routier 2021, ils offrent un niveau de circulation d'au moins 60 Km/h.

Ce qui est largement au-dessus de la moyenne requise pour les routes en terre. "Ce qui montre à suffisance que l'État peut davantage compter sur les PME nationales, car la route est bien faite", a-t-il indiqué.

Long de 100 Km, jusqu'au point Mouniangui, les travaux sur ce tronçon routier sont suffisamment avancés. Notamment au niveau du réchauffement général en matériaux latéritiques (sur 62 Km), de l'ensoleillement mécanisé (87%), du traitement des bourbiers (94%), de la remise en forme (61%) et du curage des lits de rivières (78%).

"Ma satisfaction est telle que j'encourage l'entreprise à maintenir cette dynamique, afin d'achever la partie qui reste et continuer ainsi à faire la fierté du Gabon", a ajouté le ministre.