Les chantiers de l'Ogooué-Ivindo laissent à désirer

LA province de l'Ogooué-Ivindo a constitué l'ultime étape de la mission d'inspection du réseau routier national effectuée par le ministre des Travaux publics, de l'Equipement et des infrastructures. Une mission entamée mercredi de la semaine dernière.

Dans la sixième région administrative du Gabon, Léon Armel Bounda Balonzi est allé s'enquérir de l'évolution des chantiers engagés dans le cadre du programme d'urgence d'entretien routier, et de rapporter des informations vérifiées à la Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, qui lui a prescrit cette mission. Ainsi, a-t-il visité les section sections pont Ayem-Kazamabika (40 Km), Kazamabika-carrefour Leroy (48 Km), Tébé-Makokou (165 Km) et Makokou-Mékambo (175 Km).

Le constat à l'issue de cette visite n'a guère plu au ministre des Travaux publics. Parce que les travaux ne sont pas exécutés au rythme souhaité par le maître d'ouvrage.

S'il a encouragé les sociétés adjudicataires des axes routiers premièrement cités à redoubler d'efforts, M. Bounda Balonzi a exprimé son insatisfaction totale sur l'axe Batouala-Mékambo qui renvoie à l'époque moyenâgeuse.

Ici, les travaux octroyés à la société Gabon service et prestation (GSP) n'ont pas du tout évolué. L'entreprise fait montre de graves lacunes, notamment au niveau de sa capacité technique se traduisant par un manque d'équipements pour exécuter les travaux sur les deux lots qui lui ont été attribués depuis environ sept mois.

Sur cette partie de la route, bourbiers actifs ou en formation, ravines et nids-de-poule rendent difficile la circulation. Il en est de même de la végétation sauvage qui envahit la route, au point que les croisements exposent les automobilistes aux accidents.

"Dans tous les cas, nous allons rendre compte au Premier ministre, des mesures vont être prises pour améliorer la situation et permettre aux populations de l'Ogooué-Ivindo de pouvoir se déplacer en toutes saisons et en toute sécurité", a-t-il déclaré.