Lutte contre la corruption : Nkea fait la promotion de son "Guide pratique"

Le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption, Francis Nkea Ndzigue, a remis, le 4 décembre dernier, à la ministre de la Justice, garde des Sceaux et chargée des droits de l’Homme, Erlyne Antonella Ndembet-Damas, le "Guide pratique de lutte contre la corruption".

C’était lors de la clôture de la séance de sensibilisation des responsables de la Justice sur les mécanismes de lutte contre la corruption au Gabon. Ce geste s’inscrit en droite ligne de la campagne de sensibilisation entamée par le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance auprès de toutes les administrations publiques, le 23 novembre dernier. "Le Guide que nous avons élaboré vous permet également de connaître exactement comment faire pour dénoncer. Il a, enfin, l’ambition d’être à la portée du plus grand nombre. En plus des indispensables informations sur le contenu des infractions qui y figurent, il offre pour chacune d’elles des exemples au plus près des réalités de notre pays", a indiqué Francis Nkea Ndzigue.

Le membre du gouvernement – qui souhaite éradiquer la corruption devenue une gangrène pour l’administration publique – estime que le bien-fondé de son action devrait mieux être implémenté par le département de la Justice. D’où cette rencontre de sensibilisation et d’information avec ses responsables, puis le rappel sur l’importance de déclarer leurs biens, conformément à la loi 002/2 003 du 7 mai 2 003 instituant un régime de prévention et de répression de l’enrichissement illicite en République gabonaise.



Styve Claudel ONDO MINKO



