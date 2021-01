Infrastructures : la passerelle 1 du lycée national Léon Mba en voie de construction

LE ministère des Travaux publics, de l'Équipement et des Infrastructures va donner dans les tout prochains jours le coup d'envoi du chantier de construction de la passerelle 1 du lycée national Léon-Mba. Le marché dont l'entreprise Ecowood est l'adjudicataire devra être exécuté en 12 mois.

Ce chantier entre dans le cadre de la politique de sécurisation des piétons engagée par le gouvernement à travers le ministère des Travaux publics (TP). Une action qui s'inscrit dans le vaste programme de construction des passerelles piétonnes sur les voies de communication à grande circulation et à haut risque. Si l'on ne peut, pour l'instant, donner d'indication précise quant au montant nécessaire à la réalisation de l'ouvrage, on sait cependant que celui-ci sera constitué en partie de matériaux issus de la filière-bois. Comme on peut d'ailleurs le constater sur la maquette du projet présentée au public.