Gratuité d'eau et d'électricité : Entre satisfecit et mécontentement

A travers ce geste, la SEEG entre, à son tour, dans la bataille contre la pandémie du Covid-19, conformément aux mesures présidentielles visant à alléger le coût de la vie des populations. Pour l'électricité, cette mesure concerne les détenteurs d'un abonnement au tarif social d'une puissance de 1 ou 2 kilowatts et ceux détenant un compteur de 3 à 6 kilowatts.

La gratuité des consommations d'eau et d'électricité est censée permettre aux différents ménages bénéficiaires de faire face aux impacts socioéconomiques de la crise sanitaire. Cependant, le processus d'obtention de cette aide présidentielle ne se déroule pas de la même façon pour tout le monde. Et pour cause, il présente des défaillances pour de nombreux détenteurs d'un compteur Edan. En suivant les recommandations, le tranfert de crédit d'électricité doit se faire en ligne (internet). Or, plusieurs clients de la catégorie Edan ont eu beaucoup de mal à parvenir au bout du processus. Au point d'abandonner la procédure.