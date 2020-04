Banque alimentaire : Les entreprises présentes

Parmi les mesures fortes prises par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, en vue d’accompagner efficacement les populations les plus vulnérables en cette période de confinement total du Grand Libreville, il y a la création d’une banque alimentaire. L’appel lancé par le chef de l’Etat aux entreprises en vue d’approvisionner ce vaste grenier enregistre un écho favorable depuis le week-end dernier.

Déterminés à apporter leurs contributions dans la lutte contre le Covid-19, plusieurs opérateurs économiques, à l’instar d’Olam, GSEZ et HM Distribution ont remis, le 11 avril dernier, au ministère du Commerce, des tonnes de produits alimentaires constitués de sacs de riz et de couscous, de savon, de bouteilles d’huile de cuisine... "Lorsque les dons nous parviennent, ils sont enregistrés sur des fiches spécifiques qui portent les signatures de l’entreprise et de l’administration. Cette traçabilité sera également de rigueur quand les produits vont être déployés dans le réseau de distribution", a expliqué le ministre du Commerce, Hugues Mbadinga Madiya.

Avant d'ajouter : "Les entreprises répondent à un appel citoyen. Il est donc important que les dons arrivent aux véritables destinataires."



Styve Claudel ONDO MINKO



