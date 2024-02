Environnement : les journalistes outillés par l'ambassade des États-Unis

Le nouvel ambassadeur des États-Unis au Gabon, Vernelle Fitzpatrick, a procédé mercredi 31 janvier, à l'ouverture de l'atelier sur le journalisme de solutions dans la lutte contre les crimes envers la nature au Gabon. C'était en présence du ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong.

La formation organisée à l'intention des journalistes locaux, avec le soutien de l'US Agency for Global Media, s'étale sur trois jours et vise à renforcer les capacités de ces derniers dans le traitement des questions liées aux crimes contre la nature, en particulier des formes criminelles d'exploitation forestière, minière, de commerce d'espèces sauvages, et des crimes associés à la pêche. L'intérêt d'outiller les informateurs au journalisme de solutions dans le traitement des enjeux environnementaux, réside dans le fait d'aborder de manière rigoureuse et factuelle des sujets qui sont des réponses aux problèmes sociaux. Il ne s'agit donc pas seulement d'exposer et dénoncer les incidents ou faits, mais également de présenter des expériences ou initiatives qui sont de potentielles solutions.

"Le département d'État américain s'engage contre les crimes contre la nature, et nous sommes heureux de soutenir cette formation pour sensibiliser à ces questions et impliquer les journalistes locaux... Les participants amélioreront leur compréhension et leurs capacités à rendre compte des crimes contre la nature dans des contextes nationaux, régionaux et internationaux, et sauront appréhender des solutions face à ces crimes grâce à la recherche, à l'observation et à leurs reportages", a indiqué la diplomate américaine.

La ministre de la Communication et des Médias a quant à elle encouragé les journalistes présents à ces travaux à mener leurs investigations sur les questions environnementales sans inquiétude et en toute indépendance. " En tant que journaliste vous avez un rôle crucial à jouer dans la préservation de notre environnement qui est une richesse précieuse", a-t-elle déclaré. La formation est dispensée par la journaliste de solutions Florence Gault, et enrichie par des panels qui ont débuté avec le passage de l'ONG Conservation Justice.

Considérée comme une priorité majeure à l'échelle mondiale, la protection de l'environnement est un combat qui ne peut être gagné sans l'implication des médias. D'autant plus que les crimes contre la nature présentent tous des menaces similaires à la sécurité, à la prospérité économique, à l'État de droit et aux efforts de conservation.

Josiane MBANG NGUEMA

Libreville/Gabon