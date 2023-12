Entrepreneuriat des femmes : Awep Gabon en immersion aux États-Unis

UNE délégation composée de dix femmes gabonaises, membres de l’Association Awep Gabon, conduite par Rachel Ebaneth, présidente d’honneur, par ailleurs et directrice générale de la Chambre nationale des métiers de l’artisanat du Gabon, et de Gaëlle Ndossy, présidente en exercice, fondatrice de la marque de cosmétiques Ndossy, a séjourné pendant douze jours aux États-Unis à l’invitation du département d’État, pour participer à un programme de formation intitulé : " L’entrepreneuriat des femmes sur les marchés américains : un projet pour le Gabon ".

Cette formation relative au leadership et à l’accès des entreprises féminines au marché américain a permis l’immersion des entrepreneures gabonaises dans le système des affaires américain, en vue de leur permettre de développer un esprit entrepreneurial et une mentalité de croissance ; et de cultiver un état d’esprit axé sur les solutions comme clés du succès dans la révolution mondiale de l’entrepreneuriat. La délégation a été reçue à la représentation diplomatique gabonaise sur place par l'ambassadeur Noël Nelson Messone. Les échanges ont porté sur l’accès des produits gabonais au marché américain. Le diplomate a apprécié la qualité aboutie des produits d’Awep et a pris l’engagement de créer des passerelles entre les promotrices et les membres de la diaspora gabonaise désireux de participer à un programme commercial avec les potentielles chaînes de distribution américaines intéressées par leurs produits.

À cet effet, un sommet commercial initié par Manny Addo, fondateur de la compagnie Natural Shea Care, qui distribue ses produits dans plus de 5 000 magasins en Amérique du Nord, est prévu le 29 février 2024 à Cincinnati, dans l'État de l'Ohio. Ce sommet a pour objet de promouvoir les exportations des produits des PME africaines aux États-Unis. Au cours de leur périple dans les grands centres urbains américains, les membres d’Awep Gabon ont présenté leurs produits à la faveur d’une exposition locale à NewBo City Market. " Les Chocolats gabonais de Julie ", " Les Petits pots de l’Ogooué ", " les Produits de Françoise et ceux d’Elokh ", " Les cosmétiques de Ndossy " et ceux de la " Coopérative Mas et famille ", " les textiles des Mains de la grâce ", les aliments des " ateliers de Bri " et le " jus de Bissap " ont connu un vif succès. Il faut savoir qu’Awep Gabon est une association apolitique créée en 2015 dans la foulée de l’organisation du Forum international de l’Agoa au Gabon. Le chapitre gabonais fait partie d’un réseau de plus de 20 pays membres de l’Agoa.

L’objectif est de permettre à ces femmes entrepreneures d’accéder aux avantages prévus par la loi américaine : commercialiser leurs produits sur le marché des États-Unis sans payer des droits de douanes ou des taxes, à condition de respecter ses normes et ses standards. À noter que le financement de la mission a été pris en charge par le Département d’État américain à raison de 12 000 000 FCFA par participante, soit un montant global de 120 000 000 FCFA hors extras.

MSM

Libreville/Gabon