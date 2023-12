Bénédiction des couples homosexuels: l'Église catholique du Gabon s'appuie sur la charte du CTRI et nos coutumes

Après une levée de boucliers sans commune mesure suscitée sous d'autres cieux par la déclaration “Fudicia Supplicans” du Souverain pontife le 18 décembre dernier invitant les pasteurs à accorder une bénédiction hors liturgie aux couples en situation irrégulière et aux couples homosexuels, la Conférence épiscopale du Gabon est finalement sortie de son mutisme. Ce, pour donner sa position, à l'instar des clergés d'ailleurs, sur cette annonce du pape François, qui du reste, semble discréditer, voire éclabousser les fondements mêmes de la foi chrétien.

ELLE était attendue, elle est finalement arrivée, la position de l'Église catholique du Gabon, à la suite de la déclaration "Fiducia Supplicans", dans laquelle le Saint-Père invite les pasteurs à bénir hors liturgie les couples de même sexe et ceux en situation irrégulière.

En effet, dans leur réaction, "très attendue par le peuple de Dieu", la commission Doctrine de la Conférence épiscopale du Gabon a clairement indiqué que "dans notre pays, cette "possibilité de bénir" ces couples s'annule automatiquement". De plus, ce contre-pied pris par les "bergers de la Foi" de notre pays s'appuie sur la charte du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) qui, en son article 25, précise que "le mariage, union entre deux personnes de sexes différents, et la famille constituent le fondement naturel de la vie en société. Ils sont protégés et promus par l'État".

Ce qui fait dire à la Conférence épiscopale "qu'à cet effet, rendons grâce à Dieu pour le CTRI". Une position affirmée qui repose donc sur les traditions gabonaises et qui présente le "couple" comme deux personnes de sexes différents et non le contraire. C'est dire donc que le débat sur une "possibilité" de les bénir est à jeter aux oubliettes. Car face à ce dogme occidental poussé par les lobbys étrangers, l'épiscopat gabonais et les autorités de la Transition n'entendent pas mettre à mal l'héritage de nos ancêtres. En tenant compte des aspirations de la population dans sa majorité et de la vision commune des peuples africains, le Gabon se prononce explicitement sur la question de l'homosexualité, qui continue d'animer les débats, et ce, dans tous les milieux de la vie.

En clair, la commission Doctrine invite les fidèles "à une très haute prudence et à un grand discernement spirituel, afin de ne pas aller à la recherche de la brebis égarée en s'accommodant d'en perdre un plus grand nombre."

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon