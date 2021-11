Dégradation de la voie ferrée : les saboteurs et les autres…

Selon un communiqué officiel de la Société d'exploitation du Transgabonais (Setrag), le 14 novembre 2021 au PK 79+400-500, des actes malveillants ont été perpétrés sur la voie ferrée par des individus non identifiés. " Ces derniers s’en sont pris aux infrastructures ferroviaires, en déposant des traverses en bois, dans l’intention d’occasionner des déraillements de trains ", dénonce l’entreprise ferroviaire. Le directoire de l’entreprise a, d’ores et déjà, annoncé une plainte contre X.

On dédouanerait volontiers la qualité de la voie pour ces fréquents déraillements si elle n'avait pas fait l'objet d'une attention particulière dans un récent rapport de l'ARTF en 2020. En effet, l'Autorité de régulation des transports ferroviaires avait pointé l'état défectueux de la ligne ferroviaire comme étant " la principale cause des accidents se produisant sur la voie ferrée ". Et deux facteurs structurels en portent cette responsabilité : les traverses en bois et le ballast.

Si le premier élément (traverses en bois) fort périssable tant par la portance du trafic qu'avec les intempéries est actuellement en voie d'une élimination avec l'option des traverses en béton précisément, c'est la reconnaissance aussi qu'elles ne faisaient plus l'affaire, n'offrant plus toutes les garanties de fiabilité. Il en est de même pour le ballast dont la situation a plus d'une fois interpellé les autorités de Setrag en ce qu'elle appelle à un fort renforcement ; car, ces pierres concassées que l'on tasse sous les traverses d'une voie ferrée donnent à maints endroits de la ligne des signes de fébrilité qui se traduisent par des affaissements et conduisent à des ralentissements de vitesse de la locomotive sur de longues distances. Ce qui a d'ailleurs inspiré la mise en œuvre du PRN (Programme de remise à niveau) conclu avec l'État en 2016.

Sans négliger l'acte des saboteurs à l'origine des déraillements de trains, ces deux préoccupations matérielles de la voie sont aussi tenues pour coupables dans les dangers que court le trafic.