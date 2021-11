Opération Mamba : Justin Ndoundangoye à la barre demain

LE procès de l'ancien ministre des Transports et ancien député de Franceville, Justin Ndoundangoye, s'ouvre demain, vendredi matin, à la salle d'audience correctionnelle du Palais de justice de Libreville.

“Okulu la solution” avait été appelé à la barre le 11 novembre dernier, pour être entendu sur les faits de prise illégale d’intérêt, concussion, complicité de concussion, association de malfaiteurs. L'audience n'avait finalement pas eu lieu ce jour-là. L'accusé Justin Ndoundangoye, par le biais de ses conseils, avait sollicité un renvoi de l'affaire au 26 novembre 2021. Il disait ne pas être prêt pour pouvoir plaider.

Me Cédric Maguisset, l'un de ses avocat à sa défense avait évoqué plusieurs raisons à ce sujet dont l'absence de temps pour son client qui n'avait pas pu aisément préparer. Il évoquait également l'absence de certains éléments du dossier mis à sa disposition et aussi les dépositions de certains témoins que l'avocat dit ne pas avoir eu à temps de consulter.

Précisons que l'ancien secrétaire général de l’Association des jeunes volontaires émergents (AJEV) Justin Ndoundangoye sera à la barre en compagnie de Jean-Aimé Nziengui, un cadre de l'Autorité de régulation des transports ferroviaires (ARTF), qui doit également répondre des mêmes faits.

R.H.A

Libreville/Gabon