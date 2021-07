Croissance : le Gabon sur la voie de la reprise

UNE lueur d'espoir pour le Gabon. C'est le sentiment exprimé par le Comité national économique et financier (Cnef), qui s'est réuni lundi dernier à Libreville pour la deuxième fois en 2021.

Une attitude d'autant plus justifiée que, selon la ministre de l'Économie et de la Relance, "le Cnef a noté une reprise de la croissance dans notre pays, avec un niveau positif de 1,5 % contre -1,8 % au 31 décembre 2020. Soit une accumulation de 3 points de croissance". Non sans saluer cette performance, au regard du contexte difficile lié à la pandémie de Covid-19. "Mais nous voulons aller plus loin, parce que, d'ici la fin de l'année, nous avons espoir que les activités vont bien reprendre. Sur le plan financier, nous avons observé la bonne santé de notre système bancaire, avec l'accompagnement que les banques continuent d'apporter au secteur privé et, de façon générale, à l'économie gabonaise ", a assuré Nicole Jeanine Lydie Roboty-Mbou