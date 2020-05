Covid-19 : "Nestlé soutient plus de 850 000 personnes vulnérables en Afrique"

L’Union. Monsieur le directeur général, votre entreprise compte parmi celles qui ont adopté le télétravail dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Cette réorganisation impacte-t-elle négativement vos performances ?

Abdoulaye Diongue : La santé et la sécurité de nos employés sont primordiales et nous y accordons la plus grande importance. Nous encourageons les employés de bureau à travailler à domicile, dans la mesure du possible. Les performances commerciales de Nestlé sont restées résilientes au premier trimestre 2020. Cependant, la crise est loin d’être terminée, et nous devons faire face à des incertitudes à l’avenir. Il est trop tôt pour évaluer le plein impact du Covid-19, qui dépendra de la durée de la crise.

Nestlé Gabon possède un portefeuille clients assez fourni, aussi bien à Libreville que dans l'hinterland. Votre réseau de distribution s'est-il efficacement adapté à ces temps de confinement, pour éviter les ruptures de stocks ?

Les personnes sont au cœur de notre entreprise. Nous travaillons sans relâche pour garder nos employés, nos partenaires commerciaux et les communautés où nous opérons en bonne santé et en sécurité pendant la pandémie de Covid-19. Aussi, avons-nous le devoir de nous assurer de ce que les aliments et les boissons dont nous avons tant besoin sont disponibles, tant à Libreville que dans l’arrière-pays. Pour y parvenir, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement, de la distribution et de la vente. Nous évaluons la situation au jour le jour.



Propos recueillis par Styve Claudel ONDO MINKO



