CEEAC : le Traité révisé adopté par les députés

Deux textes ont été adoptés par les députés vendredi dernier, lors d'une séance plénière dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi. Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de l'Accord portant délimitation de la frontière maritime signé entre la République gabonaise et la République de Sao-Tomé et Principe. Et d'un autre relatif à la loi autorisant la ratification du Traité révisé de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC).

Soulignons que cette plénière a vu la présence de deux membres du gouvernement. À savoir le ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilie-By-Nze, et sa déléguée Nanette Longa Makinda.

Au terme du vote, le chef de la diplomatie gabonaise n'a pas manqué de remercier les membres de la première Chambre du Parlement, pour avoir donné leur quitus à ces deux textes qui, selon lui, revêtent un "intérêt capital".

Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale a salué la pertinence desdits textes, du reste conformes à la vision diplomatique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Tout comme il a interpellé le gouvernement sur la situation à plusieurs de nos frontières.



Martina ADA METOULE



