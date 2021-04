CNSS : les ambitions de Patrick Ossi-Okori

PROMU lors du Conseil des ministres du 23 mars dernier, le nouveau directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Patrick Ossi-Okori, a été installé le 30 mars écoulé dans ses fonctions. C'est le président du Conseil d'administration de l'organisme, Jean-Maurice Ayine, qui en a présidé la cérémonie. En présence, entre autres, du secrétaire général du ministère des Affaires sociales, Roger Mickala-Manfoumbi.

Le nouveau manager de la CNSS a notamment été directeur régional de l'Ogooué-Maritime, directeur adjoint à la direction des Prestations techniques, directeur adjoint de l'immatriculation et du recouvrement, chargé d'études du directeur général et directeur régional de l'Ogooué-Lolo-Haut-Ogooué.

Aussi, Jean-Maurice Ayine a-t-il invité le nouveau DG qui totalise 14 ans d'expérience à l'obligation de résultat. Mais aussi à faire preuve d'orthodoxie dans son style de gouvernance. Non sans combattre toutes les pratiques déviantes à même de décrédibiliser cette institution et compromettre l'un des défis majeurs qui consiste à assurer le paiement régulier des pensions.

Et le promu de déclarer : " Je mesure l'immensité de la tâche confiée et de la confiance placée en ma modeste personne par les plus hautes autorités de notre pays dans un contexte économique, sanitaire et social difficile".