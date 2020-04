Climat : Intégrer la protection de la nature dans les plans de relance économique

Le 11e dialogue de Petersburg (Allemagne) sur le climat s’est tenu le 28 avril courant. Cette rencontre internationale organisée par visioconférence pour cause de Covid-19, et à laquelle a pris part le ministre gabonais de l'Environnement, Lee White, était coprésidée par le ministre allemand de l’Environnement, Svenja Schulze, et le président de la COP26, Alok Sharma, par ailleurs secrétaire d'Etat britannique. En présence de la chancelière allemande Angela Merkel, du Premier ministre britannique, Boris Johnson, et du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

Il s'agissait, pour la trentaine de représentants des groupes de négociation de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), de placer le climat au cœur des plans de relance de l’économie mondiale, pour faire efficacement face à la crise sanitaire. A travers la conceptualisation de plans de relance économique intégrant les problématiques climatiques, dirigeants et experts entendent ainsi œuvrer pour une transition écologique davantage juste, verte et orientée vers les couches sociales les plus défavorisées. Aussi, le ministre gabonais en charge du Plan climat a-t-il appelé à faire de la protection de la nature le piédestal des plans de relance dans la lutte contre les pandémies et les changements climatiques.

"D’ici 2030, l’Amazonie deviendra un émetteur net de carbone. En dépit de ce que les forêts du Bassin du Congo soient plus résistantes, elles sont également en déclin", a averti le ministre Lee White. Avant de convier les gouvernants à privilégier la préservation de la nature dans leurs stratégies de développement. Non sans souligner tout l’intérêt pour l’humanité dans l’appréhension des enseignements du coronavirus.



Styve Claudel ONDO MINKO



