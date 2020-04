L'"union sacrée pour la République" : quel avenir ?

Difficile de l'affirmer, ne serait-ce qu'au vu des récentes sorties de plusieurs acteurs politiques. D'autant que, ces derniers temps, l'adversité et l'affrontement politique semblent reprendre le dessus sur ''l'accalmie'' qui semblait régner, dans le landerneau politique, aux premiers jours de la lutte contre le Covid-19 dans notre pays.

Les premiers à sortir du bois et à décocher leurs flèches, sont les acteurs de l'opposition. Notamment les Mamboundouistes, un courant politique de l'Union du peuple gabonais (UPG), qui, lors d'un point-presse, ont appelé à la démission du gouvernement, en dénonçant sa mauvaise gestion de la crise sanitaire actuelle. Un grief également formulé par l'Union nationale (UN), pendant que le Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) d'Alexandre Barro Chambrier invitait l'équipe gouvernementale à faire le bilan du confinement du Grand Libreville.

Au milieu de tout cela, le chef du gouvernement, loin de calmer le jeu et de tempérer les ardeurs de certains de ses pourfendeurs, lundi dernier, à l'immeuble Arambo, a stigmatisé ''les tentatives de récupération politique de la crise sanitaire". Non sans avoir lancé des piques à l'endroit des gouvernants d'avant 1990. Ce qui n'est pas de nature à rasséréner les uns et les autres.