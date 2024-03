Dialogue national : la PG 41 dénonce des manquements dans l'organisation

Censé se tenir du 2 au 30 avril prochain, le Dialogue national inclusif suscite des réactions aussi variées que diverses.

Si le gouvernement et le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) préparent activement cette grand-messe, des sons de cloches discordants émanent de plus en plus de la classe politique. Particulièrement de celle de l’opposition sous le régime déchu.

Les uns et les autres fustigent, entre autres, l'omerta autour du format, des termes de référence mais surtout le choix des représentants de la classe politique, une prérogative dans le cas d'espèce dévolu aux seuls organisateurs.

Après le mémorandum de la plate-forme "Action patriotique", contenant des propositions relatives à l'organisation dudit rendez-vous, remis à l'archevêque métropolitain de Libreville, Mgr Jean-Patrick Iba-Ba, la PG 41, à son tour, a donné de la voix en début de semaine. Occasion pour Me Louis-Gaston Mayila et les siens de crier haro sur ce qu'ils considèrent à tort ou raison, comme des manquements de nature à "passer à côté des objectifs escomptés".

Non sans s'offusquer de l'opacité ou presque entretenue par le gouvernement dans la phase préparatoire des assises tant attendues. Pour ne pas rater le coche, la PG 41 tranche dans le vif. "La PG 41 sollicite le report sine die de ce Dialogue, le temps pour le CTRI de mettre en place une commission ad hoc inclusive et souveraine chargée de préparer les modalités pratiques d’organisation et les termes de référence de ces assises", pensent Me Louis-Gaston Mayila et les siens.

Avant d'ajouter : "Nous avons besoin de convenir d’une organisation qui tienne compte d’un nouveau schéma". Ce groupement de partis politiques va plus loin en demandant même l'annulation du décret qui convoque ces assises.

Reste maintenant à savoir si les décideurs l'entendront de cette oreille et accéderont à ces demandes.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon