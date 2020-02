Cape : 19 lauréats désormais sous contrats

L’Office national de l’emploi (ONE) et ses partenaires Deloitte et JA Gabon viennent d’accorder leur chance aux 19 lauréats du concept "Compétition et accompagnement pour l’entrepreneuriat" (Cape).

Le 29 janvier dernier, ces jeunes compatriotes ont paraphé leurs contrats avec ces incubateurs devant les coacher dans l’aboutissement de leurs projets. À travers ce concept, JA Gabon et Deloitte veulent, de fait, soutenir les pouvoirs publics dans la promotion de l’auto-emploi. Le directeur du pool conseils de Deloitte, Anice Joarick, confie : "Nous étions en possession des plans et autres projets très prometteurs, qui nous ont donné envie d’accompagner ces lauréats." Et Cynthia Awore Ogouma d'ajouter : "Nous avons hâte d’entamer cet accompagnement, qui a pour but de permettre aux 19 lauréats de voir se réaliser, le mieux possible, le fruit de leur conceptualisation."

Si la Cape n’est qu’un catalyseur parmi tant d’autres favorisant l’accès à l’emploi aux Gabonais, le staff managérial de l’ONE entend multiplier davantage les contacts stratégiques avec ses partenaires. De sorte à réduire considérablement le chômage dans notre pays.

"Le concept Cape est une véritable opportunité pour les jeunes de la sous-composante 2.3 entrepreneuriat, qui ont été peu certifiés, mais désireux d’être certifiés. De sorte qu’ils puissent facilement être orientés vers les activités entrepreneuriales", a laissé entendre Hans Landry Yvala, directeur général de l'ONE.



Styve Claudel ONDO MINKO



