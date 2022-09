Assurances et gestion : l'IFAG pour former des compétences pointues et opérationnelles

DOTER le marché national et sous-régional en ressources humaines adaptées. Tel est le défi de l'Institut de formation en assurance et gestion (IFAG) de Libreville. Établissement d'enseignement supérieur qui ouvre cette année ses portes, derrière le Camp de Gaulle, aux nouveaux bacheliers et aux titulaires d'une licence à dominance mathématiques ou statistiques. Chef d'entreprise du secteur des assurances, le fondateur de l'IFAG connaît les qualifications qui font défaut donc, celles à offrir aux étudiants qui soient de rang international, avec une plus-value : l'ancrage dans la culture des compagnies locales et les réalités du marché local et sous-régional, gage de débouchés dans des entreprises et des institutions au terme de leurs études. " Nous voulons donner aux jeunes les moyens d'agir pour qu'ils aient un avenir meilleur et nous avons la conviction que l’éducation est la clé du succès.

Le système mis en place au sein de l’IFAG permettra aux jeunes de devenir des membres productifs capables de s'épanouir professionnellement, quelle que soit la voie qui s'ouvre à eux, et surtout être compétitifs sur le marché de l’emploi ", a expliqué le fondateur, Dr Andrew Gwodog. Pour atteindre cet objectif, l'IFAG s'est doté d'un groupe d'enseignants rigoureusement sélectionnés, parmi lesquels des chercheurs aguerris et professionnels expérimentés.

La carrière des futurs diplômés est toute tracée, car l'IFAG a pour mission de former des cadres supérieurs et des praticiens capables d'assumer les plus hautes responsabilités dans des entreprises et des institutions multidimensionnelles. L'offre de formation (licence et master) cible des domaines d'expertises recherchées telles que l'actuariat, la communication et marketing digital (les compagnies d'assurances en formulent le besoin), l'économie et statistiques, etc.

Innocent M'BADOUMA

Libreville/Gabon