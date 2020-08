35e session de l’UEAC : des sujets brûlants à l’ordre du jour

Présidée par Ousmane Alamine Mey, ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire du Cameroun, président en exercice du Conseil des ministres de l’Union économique de l'Afrique centrale (UEAC), cette réunion porte sur des sujets d’extrême importance tels que les mesures de relance après Covid-19, le financement de la Communauté, la libre circulation en zone Cémac et l’itinérance sur les réseaux mobiles des communications électroniques ouverts au public en zone Cémac.

Les travaux de cette 35e session du Conseil des ministres porteront également sur l’examen des projets de textes, notamment l’acte additionnel portant élection des députés au suffrage universel indirect, le règlement portant mise en place du mécanisme d’alerte précoce des déséquilibres macroéconomiques en zone Cémac et du règlement portant création et fonctionnement de la brigade mixte Cémac. Le Conseil des ministres entend prendre des mesures fortes pour la relance de l’économie post-Covid-19 de la sous-région, en adoptant un arsenal réglementaire, afin de prévenir la survenance de risques et renforcer la résilience des pays de la sous-région.