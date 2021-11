Violences basées sur le genre : Setrag forme des référents

Résolument engagée dans la lutte contre les violences basées sur le genre en entreprise, qui s'inscrit dans le cadre de sa politique RSE, la Société d'exploitation du transgabonais (Setrag), a organisé pendant deux jours, un atelier pour former des référents à qui pourront s'adresser les victimes.

Les participants issus du personnel de la Setrag et des communautés riveraines au chemin de fer, ont été édifiés sur les différentes formes de violence, et aussi sur les méthodes de prise en charge des personnes victimes d'abus basés sur le genre.

Il s'est donc agi de leur donner les bons fondamentaux et outils nécessaires pour exercer cette délicate mission. Le sens de l'écoute, la neutralité, l'empathie et le respect de la confidentialité sont autant de règles qui doivent caractériser le travail des référents afin d'instaurer un climat de confiance avec les victimes de violences.

" L'intérêt de cet atelier était de former les personnes vers qui les victimes de violence pourraient se tourner. Nous allons organiser une campagne de communication interne afin que les référents soient identifiés. L'objectif est également de faire savoir au personnel et à la direction qu'il y a des mécanismes qui protègent les victimes et que les choses bougent ", a indiqué la directrice du développement durable de Setrag, Isabelle Teboul.

Cette dernière a également saisi cette occasion pour souligner que cette action marque également l'engagement de la Setrag dans le combat de la Première dame pour l'égalité des genres. D'autant plus que depuis le 25 novembre dernier, les Nations Unies ont lancé la campagne annuelle de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre.

Josiane Mbang Nguema

Libreville/Gabon