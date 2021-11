Pierre-Alain Mounguengui : " Je ne sais pas si c’est Didier Ndong qui a rédigé ce texte qu’il a publié sur les réseaux sociaux"

Le président de la Fédération gabonaise de football s'est prononcé sur le parcours des Panthères, récemment engagées lors des éliminatoires du Mondial Qatar-2022. Pour ce dernier, "le bilan de notre équipe est faible". Par conséquent, dans la perspective de la Can, " il va falloir avoir une équipe solide derrière et dans certains compartiments ". Il s'est aussi prononcé sur le cas Didier Ndong, tout en souhaitant de tout cœur que le Gabon ramène la Coupe d'Afrique à la maison comme l'a fait en 2017, chez nous, le Cameroun.

L'Union : Après l'élimination du Gabon du Mondial-2022, En votre qualité de président fédéral, vous avez une part de responsabilité dans cet échec dans la mesure où les objectifs de départ n'ont pas été atteints.

Pierre-Alain Mounguengui : En qualité de président de la Fédération gabonaise de football, je suis le premier responsable. Et j'assume ! Pour l'instant, il est question de nous réunir avec le staff pour la Can à venir. Il faut que nous soyons un peu au-dessus du jeu produit jusque-là. On ne peut pas faire de bons résultats un jour avant et tomber bas après. Il y a un véritable problème de constance de notre sélection. C'est au coach de remédier à la situation. Il a les hommes pour.

Certains compatriotes souhaitent que vous démissionniez de vos fonctions. Et avec vous, le ministre des Sports. Que répondez-vous ?

Chacun à son avis sur la question. Et je ne souhaite nullement insister sur ces avis. Juste vous dire que le ministre Franck Nguema a été nommé à ce poste par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba sur proposition du Premier ministre Rose-Christiane Ossouka Raponda. Par conséquent, c'est au président de la République de décider et non à une autre personne. C'est à lui, et à lui seul, de dire si son bilan est positif ou négatif. S'il reste au ministère des Sports ou pas. Me concernant, nous sommes à cinq mois du renouvellement du Bureau directeur de la Fégafoot. C'est donc aux délégués de décider de la personne qui dirigera la fédération pour les quatre prochaines années.